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لأول مرة.. شركة أوروبية تستخدم الأمونيا النقي كوقود للناقلات البحرية

ناقلات نرويجية
ناقلة نرويجية
أ أ
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أعلنت شركة نرويجية لأول مرة استخدام الأمونيا النقية كوقود للناقلات البحرية بدلا من الوقود التقليدي.
ومن المقرر أن تمر ناقلة الحاويات الأولى في العالم التي تستخدم وقود الأمونيا النقي "يارا إيدي"، بالمسار البحري بين النرويج وألمانيا.اضافة اعلان

تجربة المشروع لأول مرة


ويتم تجربة هذا المشروع، لأول مرة، من قبل شركات "يارا كلين أمونيا"، "نورث سي كونتينر لاين"و "يارا إنترناشنل". ويهدف المشروع إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى حد بعيد بحلول عام 2030.

يشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الملاحة البحرية العالمية بلغت عام 2022 نحو 706 مليون طن. ويأتي التعاون في مجالات الشحن العالمي البحري بهدف خفض درجة الحرارة على الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.

ولم يتم الكشف عن مواصفات تقنية للسفينة. ومن المعروف فقط أن السفينة Yara Eyde ستعمل على طول الطريق البحري بين النرويج وألمانيا.

السفينة ومهام النقل 


وستقوم السفينة، بأداء مهام النقل البحري بين مدن أوسلو وبورسغرون وهامبورغ وبريمرهافن، اعتبارا من عام 2026، الأمر الذي سيسمح بالتقليل من انبعاثات العوادم من الدرجة الثالثة (scope 3 ) بمقدار 11 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وذلك بمساهمة Yara International، بصفتها شركة مالكة للشحن.

يذكر أن Yara International هي شركة كيميائية نرويجية، تأسست عام 2004 بعد انفصالها عن شركة Norsk Hydro الفرعية.

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