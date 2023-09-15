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لأول مرة .. أرامكو تعقد صفقة لأعمال التجزئة في أمريكا الجنوبية

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
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عقدت شركة أرامكو صفقة جديدة، هي الأولى من نوعها للشركة في أمريكا الجنوبية في مجال أعمال التجزئة، وهى تعد خطوة متميزة في هذا المجال.اضافة اعلان
وقالت الشركة، في بيان نشرته اليوم الجمعة، إنها توصّلت لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) من مجموعة ساوثرن كروس.
مشيرة إلى أن الصفقة تخضع لبعض الشروط المتعارف عليها، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.


رائدة تجارة التجزئة في تشيلي

وتُعدّ "إسماكس" إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، إذ يشمل نطاق أعمالها: محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج زيوت التشحيم وتوزيعها.
تمثّل الصفقة الجديدة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق بأمريكا الجنوبية التي تتمتع بأسواق واعدة وجاذبة، وفق البيان.


سلسلة القيمة في قطاع التكرير

وتمكّن الصفقة من تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك في فتح فرص جديدة لتسويق مواد (فالفولين) للتشحيم.
وكانت أرامكو قد استحوذت على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.
وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إستراتيجيتنا التي تهدف إلى تعزيز حضور أرامكو السعودية على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات.


التعاون مع المنظومة التجارية

وأضاف: "نحن حريصون على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، إذ يوفر ذلك مزيدًا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في أرامكو".
وقال، إنه إلى جانب ذلك، فإن هذا الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة أرامكو، سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية.
ويُسهم ذلك في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجاتنا، خصوصًا أن (إسماكس) شركة لديها إمكانات نمو، وتُدار بصورة جيدة في تشيلي، إذ تزيد خبرتها على 100 عام".

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