لأصحاب المشاريع.. كيف تحدد سعر السلعة أو الخدمة التنافسي؟

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أوضح مستشار ومرشد ومدرب المشاريع الناشئة، أحمد العمودي، أن قرارات التسعير
تعد من أكثر القرارات تعقيدًا، بسبب المتغيرات التي تتضمنها، فضلاً عن انعكاسها على أنشطة
المشروع واستمراريته.
التسعير السليم يسهم في نجاح المشاريع الصغيرةمبينًا أن التسعير السليم يسهم في نجاح المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة لما له من دور إستراتيجي في أي مشروع كون التسعير يغطي كافة أهداف
المشروع.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها بنك التنمية الاجتماعية بجدة، بعنوان "هندسة تسعير المنتجات والخدمات في مجال التجارة الإلكترونية"، ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
التسعير المرتفع أو المنخفض خطر على المشاريعوشدّد العمودي على أهمية التسعير السليم لنجاح المشاريع، موضحًا أن التسعير
المرتفع يؤدي إلى عدم اهتمام العملاء، ويؤدي التسعير المنخفض إلى عدم تحقيق الربح
المطلوب.
واستعرض العمودي أحدث إستراتيجيات التسعير المتناسبة مع بيئة التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في استخدام التكلفة التي ترتكز على رغبة العميل تجاه المنتج من ناحيتي السعر والجودة المطلوبة.
دراسة المنتجات المنافسة وتحديد التكلفةإضافة إلى دراسة السوق ودراسة المنتجات المنافسة وسلوك المنافسين وبالتالي
تحديد التكلفة المستهدفة التي يجب إنتاج المنتج وفق حدودها.
وبين أن أسلوب التسعير المستهدف يعدّ من الإستراتيجيات الحديثة التي تعتمد على إدارة التكلفة المستهدفة، والتمحور حول العميل، وتحديد الأسعار المثلى التي يبحث عنها.
التسعير المستهدف عند إطلاق منتج جديدوقال المستشار العمودي بأن التسعير المستهدف يعدّ إستراتيجية مناسبة عند
ابتكار وإطلاق منتج جديد بهدف اختراق السوق وزيادة الحصة السوقية.
وأضاف، فضلاً عن اعتمادها على تقدير سعر للمنتج أو الخدمة وفق ما يرغبه العميل المحتمل، في حين يعتمد تقدير السعر على فهم القيمة التي يتوقعها العميل للمنتج.
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