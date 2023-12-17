كيف تربح ملايين الريالات؟.. 117 مليارا أرباح مليون مشترك في الصناديق الاستثمارية

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بلغت استثمارات أكثر من مليون مشترك في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام الجاري، 117,117 مليار ريال. اضافة اعلان





مليون مشترك يستثمرون في الصناديق الاستثمارية العامة



إجمالي قمية أصول الصناديق الاستثمارية



27 مليار ريال قيمة أصول صناديق الأسهم



3.656 مليار ريال قيمة صناديق قابض



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وجاءت الاستثمارات عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً، بلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,833.27 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81%، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19%.وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوع استثماري، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32,168 مليار ريال.وتمثل أسواق النقد ما نسبته 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27,460 مليار ريال.لتمثل ما نسبته 23.4% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26,953 مليار ريال وبنسبة مثلت 23% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21,818 مليار ريال، مثلت 18.6% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3,656 مليار ريال، مثلت 3.1% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.وجاءت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2,061 مليار ريال، مثلت نحو1.8% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة.