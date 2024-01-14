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كيف تدير مشروعك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع
أدوات الذكاء الاصطناعي
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يمتلك الذكاء الاصطناعي، العديد من الأدوات المهمة في إدارة المشاريع، تُمكّنه من الإسهام في تحسين الكفاءة والدقة واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات والبيانات.اضافة اعلان

أداة المشاريع بأدوات الذكاء الاصطناعي

ونظرًا لأهمية إدارة المشاريع في أي منظمة أو شركة، تحتاج إلى التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة والإغلاق للمشاريع المختلفة التي يوفرها التقدم التكنولوجي.

5 أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

ويتوفر العديد من أدوات إدارة المشاريع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، ومن أشهرها:

1ـ Wirke

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى وتوصيات قيمة للمديرين. يمكن لـ Wirke تحليل بيانات المشروع لتحديد المخاطر المحتملة وتحديد طرق لتحسين الكفاءة.

2ـ Asana

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص المهام وتحديد الأولويات. يمكن لـ Asana استخدام بيانات المشروع لتحديد المهام التي يجب أن تكون في قمة قائمة المهام، كما يمكنها تعيين المهام تلقائيًا إلى الأعضاء المناسبين في الفريق.

3ـ Monday.com

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات معلومات مخصصة. يمكن لـ Monday.com استخدام بيانات المشروع لإنشاء لوحات معلومات تعكس أهداف المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسة.

4ـ Smartsheet

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع التقدم والمخاطر. يمكن لـ Smartsheet استخدام بيانات المشروع لتتبع التقدم المحرز في المهام والمشاريع، كما يمكنها تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها.

5ـ Projectplace

أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل. يمكن لـ Projectplace استخدام بيانات المشروع لإنشاء تقارير وتحليلات يمكن مشاركتها مع أصحاب المصلحة.

وسائل أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة ومنها:


التحليل

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المشروع لتحديد الاتجاهات والاتجاهات. يمكن أن يساعد ذلك المديرين في اتخاذ قرارات أفضل حول المشاريع.

التوصيات

يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات للمديرين حول كيفية تحسين إدارة المشاريع. يمكن أن يساعد ذلك المديرين في تجنب الأخطاء وتحسين النتائج.

الأتمتة

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الإدارية المتكررة. يمكن أن يساعد ذلك المديرين في توفير الوقت والجهد.

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