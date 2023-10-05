الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تجعل شركتك جاذبة للموظفين الموهوبين؟

الموظفون
جذب الموظفين الموهوبين
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تحتاج شركات الأعمال إلى ضمان النمو المستمر في مستقبلها ولدى عملائها. ويعد من أهم أسباب التطور والنمو، جذب جيل من الموظفين الموهوبين، قادر على تعزيز نجاحك أمام المنافسين.اضافة اعلان
ويشكل هذ الجيل نقلة كبيرة في مؤسستك، وفق ما ذهب إليه عدد من دارسي الإدارة، مؤكدين على أن الشركات يجب أن تبحث عن أفضل الكوادر، وفقًا لـ "اليوم".


أسس تقييم الموظف

تعد ثقافة الشركة الصحية مهمة لجيل الشباب، فعندما يلتقي الطلاب بموظفي الشركات فإنهم يقومون بتقييم ذلك الموظف وفق الآتي: هل هم إيجابيون؟ هل هم ودودون؟ هل يستمعون؟ هل هم مفيدون؟
ذكرت كايتلين سويانتيك، من جامعة جورجيا، أنها تبحث عن الموظفين الحاليين الذين يشعرون بالتقدير والتشجيع من جميع مستويات العمل سواء كان ذلك من الرئيس التنفيذي أو كان مديرًا.


التعبير عن ثقافة الشركة

وبحسب سويانتيك، فإحدى الطرق التي يمكن للشركة من خلالها إيصال ثقافتها إلى المتقدمين هي جعل الموظفين الحاليين يعبرون عن ثقافة الشركة بكلماتهم الخاصة.
ويمكن للشركة إدراج عروض الأسعار في مكان ما على موقعها أو في التطبيق، أو منح مقدم الطلب فرصة التحدث مباشرة إلى الموظف.


الحضور من خلف الكواليس

ويقول براندان شور، من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إنه يقدر الشركة التي تتبع سياسة الباب المفتوح. ذكر شور: "إذا كان شخص ما مهتمًا بشركتك فاسمح له بالحضور من خلف الكواليس والمتابعة.
من المرجح أن تستفيد الشركة التي تستخدم التكنولوجيا والأدوات الجديدة في جذب جيل الشباب، وتوضح تايلور ديلاند، من جامعة ولاية أوهايو، أنها تبحث عن الشركات التي لديها مستوى جيد من الأتمتة.


مواقع التواصل الاجتماعي

إذا كان الشخص لا يتابع حساب شركتك فهناك احتمال أن يتم اقتراح حساب شركتك في موجز المستخدم إذا كان هذا المستخدم يتابع بالفعل حسابات مشابهة لحسابك ويتفاعل معها.


شفافية الأجور

يؤكد المختصون أن هناك عاملاً مهمًا آخر وهو شفافية الأجور، حيث يوضح فيلا إجناسيو أن معظم الأشخاص في جيله لن يتقدموا بطلب أو حتى ينظروا إليه إذا لم يكن نطاق الأجور مجزيًا.
وقال هاميلتون كروكيت، من جامعة ولاية لويزيانا: "عندما أقدم طلبًا عبر الإنترنت أحب أن أرى شفافية في إعلان الأجور، ومعظم الشركات وأصحاب العمل لديهم بالفعل فكرة عن النطاق الذي يرغبون في دفعه.


الاستثمار في الموظفين

أوضحت ريجان دريجر من جامعة ولاية أوهايو، أن جيلها يبحث باستمرار عن شركة تستثمر في موظفيها، سواء كان ذلك بدفع تكاليف حضور المؤتمرات وورش العمل التعليمية.

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