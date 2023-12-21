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"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد المملكة 1.3% في 2024

اقتصاد1
نمو اقتصاد المملكة
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توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، نمو اقتصاد المملكة إلى 1.3% في 2024، بعد أن كان تقديرها السابق الذي أصدرته في شهر أكتوبر عند نسبة 0.8%.اضافة اعلان

القطاع النفطي يدفع النمو في المملكة في 2024

وأوضحت المؤسسة أنه اعتبارًا من النصف الثاني من 2024، سيقدم القطاع النفطي دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للمملكة لينمو 1.3% في 2024.
وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5%.

القطاع غير النفطي نقطة قوة للاقتصاد

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثّل نقطة قوة في العام القادم.
مشيرة إلى أنه وفقًا لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.

"ستاندرد آند بوزر"  تتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في 2024

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" العالمية قد توقعت أمس، انتعاش نمو اقتصاد المملكة في العام القادم 2024 إلى 2.7%.

تراجع نمو اقتصاد المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط

وقالت الوكالة، في تقرير بشأن الأسواق الناشئة: "النمو في السعودية تراجع في العام الحالي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا".

توقعات بوصول النمو الاقتصادي في 2025 إلى 3.7%

لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.

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