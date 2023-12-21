"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد المملكة 1.3% في 2024

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توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، نمو اقتصاد المملكة إلى 1.3% في 2024، بعد أن كان تقديرها السابق الذي أصدرته في شهر أكتوبر عند نسبة 0.8%. اضافة اعلان





القطاع النفطي يدفع النمو في المملكة في 2024



القطاع غير النفطي نقطة قوة للاقتصاد



"ستاندرد آند بوزر" تتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في 2024



تراجع نمو اقتصاد المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط



توقعات بوصول النمو الاقتصادي في 2025 إلى 3.7%



وأوضحت المؤسسة أنه اعتبارًا من النصف الثاني من 2024، سيقدم القطاع النفطي دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للمملكة لينمو 1.3% في 2024.وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5%.وأشارت إلى أنها تتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثّل نقطة قوة في العام القادم.مشيرة إلى أنه وفقًا لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" العالمية قد توقعت أمس، انتعاش نمو اقتصاد المملكة في العام القادم 2024 إلى 2.7%.وقالت الوكالة، في تقرير بشأن الأسواق الناشئة: "النمو في السعودية تراجع في العام الحالي، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا".لكن الوكالة تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.