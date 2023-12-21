"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد المملكة 1.3% في 2024

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توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، نمو اقتصاد المملكة إلى 1.3%
في 2024، بعد أن كان تقديرها السابق الذي أصدرته في شهر أكتوبر عند نسبة 0.8%.
القطاع النفطي يدفع النمو في المملكة في 2024وأوضحت المؤسسة أنه اعتبارًا من النصف الثاني من 2024، سيقدم القطاع النفطي
دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للمملكة لينمو 1.3% في 2024.
وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5%.
القطاع غير النفطي نقطة قوة للاقتصاد وأشارت إلى أنها تتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثّل نقطة قوة
في العام القادم.
مشيرة إلى أنه وفقًا لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.