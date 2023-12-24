قرية متخصصة لصيانة وإصلاح الطائرات بجدة..بدعم "الاستثمارات العامة"

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يسعى صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة السعودية، إلى تحويل السعودية لهندسة الطيران إلى شركة وطنية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الكفاءة والاستفادة من فرص النمو المتوقعة. اضافة اعلان





صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هندسة الطيران



السعودية لهندسة الطيران رائدة في مجال خدمات الطائرات



قرية لإصلاح وصيانة الطائرات في جدة



الاستثمارات العامة يستثمر في القطاعات الأسرع نموًا



استثمار لتحقيق الريادة في صناعة الطيران



ووقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية للاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية.وتطمح السعودية لهندسة الطيران لأن تكون الاختيار الأمثل لشركات الطيران المحلية والشركاء العالميين الراغبين في دخول السوق السعودية.ويسهم هذا الاستثمار في دعم مشروع تطوير قرية متخصصة في أنشطة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جدة، تبلغ مساحتها قرابة 1 مليون م²، تضم مركزًا مخصصًا للدفع النفاث.مما سيسهم في جعل السعودية لهندسة الطيران الشركة الرائدة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى الشرق الأوسط.وتضيف القرية المزيد من المساحات الخاصة بحظائر الطائرات وورش صيانة مكونات الطائرات بما يعزز من مكانة السعودية لهندسة الطيران وقدرتها على الاستفادة من فرص الطلب المستقبلي في المملكة.وذلك من خلال رفع فعالية وكفاءة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على كافة مستوياتها، بما فيها خدمات المحركات وحظائر الطائرات المتخصصة.وتحتوي القرية على وحدة اختبار لخدمة الجيل الجديد من محركات الطائرات ذات البدن العريض وذات البدن الضيق، بما يحقق تطلعات المملكة لمستقبل قطاع خدمات الطيران حتى عام 2030.وتتمتع السعودية لهندسة الطيران (شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران سابقا) بتاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المملكة، يعود إلى ستينيات القرن العشرين، قدمت خلاله خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، تشمل الخدمات داخل الحظائر وخارجها.وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، يواصل الصندوق الاستثمار في القطاعات الأكثر حيوية والأسرع نموًا في الاقتصاد العالمي بطابعه الشديد الترابط.وأضاف، قرار الصندوق الاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران محطة مهمة في إطار استمرار جهودنا لتمكين بناء القدرات وتوطين الخبرات، والتي تتيح قيام قطاع طيران رائد وعالمي المستوى في المملكة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة الطيران الكابتن فهد سندي «هذا الاستثمار الإستراتيجي من قبل صندوق الاستثمارات يؤكد التزامنا بتحقيق الريادة في صناعة الطيران.وأضاف، نطمح للعمل جنبًا إلى جنب مع الصندوق في تشكيل مستقبل الطيران في المملكة والمنطقة، ونهدف معًا إلى تعزيز قدراتنا وتعزيز الابتكار.