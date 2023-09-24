الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع التعامل بالدولار في جميع التعاملات التجارية الداخلية

الدولار
الدولار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي العراقي أن جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها ستصبح بالدينار العراقي بدلا من الدولار اعتباراً من العام المقبل.اضافة اعلان

أسعار الدولار:


وكانت أسعار الدولار في العراق، قد انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار.

 أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.

ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).

كما قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.

 فيما يباع بـ 1320 دينارا لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

اقرأ أيضا

وزير المالية محمد الجدعان
3:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

إقرار تعديلات بقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

اسعار العملات1
10:31 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

اسعار الذهب1
9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

وزير الصناعة
9:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

وزير الصناعة: لدينا خطة متكاملة لزيادة صادرات المملكة إلى الصين

اقرأ أيضا

بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة والفائض من السلع الغذائية

1.473 تريليون ريال زيادة في الناتج المحلي للاقتصاد منذ إطلاق رؤية 2030

رئيس موانئ: المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري

تباين أسعار عقود النفط عند تسوية تعاملات الجمعة

بشرى.. انخفاض مرتقب في أسعار تأمين المركبات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ابراج سكنية
9:16 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الشؤون البلدية تقرر تعديل لائحة نظام الملكية العقارية.. التفاصيل

النقل البحري
8:15 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

53 سفينة في النقل البحري تنقل 11 مليار طن بضائع من وإلى المملكة سنويا

مخزون الذهب
12:50 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

5 دول تمتلك 69% من الاحتياطي العربي.. تعرف على مخزون الذهب في المملكة

اسعار الذهب
5:31 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

100 طن ذهب خلال عام.. حصيلة استيراد دولة خليجية من روسيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
8:51 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني

الدولار
6:50 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع التعامل بالدولار في جميع التعاملات التجارية الداخلية

الدلفين - دوران
6:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

دوران الأغنام والطيور سبق زلزال تركيا المدمر.. ماذا يعني هروب الدلافين بشكل جماعي في هذه الدولة؟

WhatsApp Image 2023-09-24 at 5.28.49 PM
5:32 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

توقعات عالم الزلازل الشهير تثير الجدل مجددا: زلزال قوي في واحدة من هذه الدول

حساب المواطن
5:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

حساب المواطن يجيب عن انقطاع الدعم لمواطنة وزوجها لمدة 3 سنوات

أمطار المملكة 17
4:53 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

تحذير عاجل.. محلل طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة مع أمطار غزيرة