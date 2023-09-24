قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع التعامل بالدولار في جميع التعاملات التجارية الداخلية

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في خطوة غير متوقعة، أعلن البنك المركزي العراقي أن جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها ستصبح بالدينار العراقي بدلا من الدولار اعتباراً من العام المقبل. اضافة اعلان





أسعار الدولار:



وكانت أسعار الدولار في العراق، قد انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).كما قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.وبلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.فيما يباع بـ 1320 دينارا لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.