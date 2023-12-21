الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن 5000 طن عسل محلي

عسل نحل
عسل نحل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد النحالين المسجلين في المملكة أكثر من 17000 نحال.

إنتاج عسل النحل في  المملكة:اضافة اعلان

 وتتطلع الوزارة إلى زيادة عدد النحالين لرفع الناتج المحلي من منتجات النحل وأهمها العسل، إذ يبلغ إنتاج المملكة من العسل سنويًا 5000 طن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإن هناك مساع لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 10000 طن بحلول 2030.

 كما أكدت الوزارة أن تصدير العسل قليل جدًا لأنه لا يغطي الطلب المحلي، إذ تستورد المملكة تقريبًا 15000 طن سنويًا.

أيضا أوضحت الوزارة أن هناك خطة لتطوير قطاع نحل العسل بالمملكة، منها:

خطة تطوير قطاع النحل:

1-توطين مهنة تربية النحل.

2- تنفيذ برامج لتطوير قطاع النحل بالمملكة، أهمها مشروع تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل.

3- تطوير الكفاءة الإنتاجية للطرود.

4- برامج الرعاية الصحية، والذي يشمل تشخيص الآفات والأمراض.

5- توفير الأدوية وعجائن التغذية.

6- تطوير البنى التحتية لقطاع النحل.

7- رفع كفاءة المحتوى المحلي وبناء قدرات العاملين في القطاع.

8- تنمية وحماية المراعي النحلية والغطاء النباتي.

9- تنظيم استغلالها بالتعاون مع المحميات الملكية ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

10- تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المتخصصة.

اقرأ أيضا

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 215 ريالًا

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد المملكة 1.3% في 2024

الإحصاء: ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5.8% في 2022

"إدارة الدَين" ينتهي من ترتيب تمويل بقيمة مليار يورو عبر (SACE)

"الموارد": 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" لدفع رواتب 9 ملايين عامل شهريًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

وزير الطاقة1
1:40 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: سنوفر الطاقة المستدامة للقطاع الصناعي بسعر تنافسي "فيديو"

هيئة الطيران المدني
11:39 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

700 ألف ريال قيمة ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني

رولكس
11:07 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تغريم "رولكس" 100 مليون دولار لارتكابها هذه المخالفة

اقتصاد
10:56 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"ستاندرد آند بورز": 2.7% انتعاش اقتصاد المملكة في 2024

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد الخثلان
6:28 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

ما حكم قتل الفئران باللاصق وتركها للموت تحت أشعة الشمس؟

عسل نحل
6:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن 5000 طن عسل محلي

حساب مواطن
5:50 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

هل يلزم تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
5:34 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

دراسة تكشف مفاجأة: 54% من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
5:26 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية

عقارات الدولة
5:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات بالشروط الجديدة 1445