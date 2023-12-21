قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن 5000 طن عسل محلي

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد النحالين المسجلين في المملكة أكثر من 17000 نحال.





إنتاج عسل النحل في المملكة: اضافة اعلان



خطة تطوير قطاع النحل:



وتتطلع الوزارة إلى زيادة عدد النحالين لرفع الناتج المحلي من منتجات النحل وأهمها العسل، إذ يبلغ إنتاج المملكة من العسل سنويًا 5000 طن.وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإن هناك مساع لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 10000 طن بحلول 2030.كما أكدت الوزارة أن تصدير العسل قليل جدًا لأنه لا يغطي الطلب المحلي، إذ تستورد المملكة تقريبًا 15000 طن سنويًا.أيضا أوضحت الوزارة أن هناك خطة لتطوير قطاع نحل العسل بالمملكة، منها:1-توطين مهنة تربية النحل.2- تنفيذ برامج لتطوير قطاع النحل بالمملكة، أهمها مشروع تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل.3- تطوير الكفاءة الإنتاجية للطرود.4- برامج الرعاية الصحية، والذي يشمل تشخيص الآفات والأمراض.5- توفير الأدوية وعجائن التغذية.6- تطوير البنى التحتية لقطاع النحل.7- رفع كفاءة المحتوى المحلي وبناء قدرات العاملين في القطاع.8- تنمية وحماية المراعي النحلية والغطاء النباتي.9- تنظيم استغلالها بالتعاون مع المحميات الملكية ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.10- تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المتخصصة.