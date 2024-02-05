في 30 ثانية فقط.. كيف تشترك بمنتج صح الإدخاري؟

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طرحت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أمس الأحد، أول دفعة من صكوك الادخار وهو أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية). اضافة اعلان





الاشتراك في منتج صح عن طريق المؤسسات المالية



قيمة الاشتراك في منتج صح



رحلة الاشتراك في منتج صح



منتج صح



وتستمر فترة الاشتراك في الطرح حتى السادس من الشهر الجاري، عبر خمس مؤسسات مالية هي:شركة الأهلي الماليةشركة الجزيرة الماليةوشركة الإنماء للاستثمارشركة الأول للاستثمارشركة الراجحي الماليةسيكون الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال (قيمة الصك الواحد)، والحد الأعلى 200 ألف ريال.وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64 في المئة وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).وقال مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين، محمد المهيزعي، إن هناك صفحة خاصة بالمنتج بالموقع الإلكتروني، تتضمن جميع التفاصيل ورحلة الاشتراك عن طريق المؤسسات المالية الخمس.وأضاف لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أنه من خلال تطبيقات المؤسسات المالية المشاركة، يمكن الاشتراك في منتج "صح" عبر سبع خطوات لاتستغرق أكثر من ثلاثين ثانية.ويعد منتج صح (صكوك حكومية) أداة ادخارية آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين الأفراد من الادخار بمرونة وسهولة من خلال حساباتهم المصرفية الشخصية بخطوات بسيطة لمساعدتهم للوصول إلى استقرارهم وأمانهم المالي.وسيساهم في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد ورفع معدل الادخار من خلال زيادة نسبة الأفراد المدخرين. ويستهدف تغيير سلوك الأفراد في المجتمع بنقل المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الثقافة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.ويقتصر الطرح على المواطنين والمواطنات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة، مع ضرورة وجود حساب لدى إحدى المؤسسات المالية التي توفر هذه الصكوك.