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في 3 خطوات.. خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون (فيديو)

الديون الراتب
سداد الدين أولوية للمدينين
أ أ
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طرح المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور محمد مكني، خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.

خطة سداد الديوناضافة اعلان

وتتمثل خطة سداد الديون وفق ما أفاد في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، في الآتي:
أولاً - احصر الديون، هل هي ديون شخصية، أو فواتير أو قروض، هل أنت مدان للأهل والأصدقاء؟ 
ثانيًا - ابدأ عملية السداد، من خلال خطة من اثنين، أن تبدأ بسداد الديون الأعلى تكلفة لأن عليها فوائد أكثر، والثانية أن تبدأ بالديون الأقل حتى تتخلص من الديون المزعجة.
وشدد مكني على أنه من المهم الأخذ في الاعتبار تكلفة هذه الديون، مقترحًا المضي في طريق واحد لسدادها والتخلص منها، لأنه عندما يكون لديك هدف واحد يساعدك على السداد. 
ثالثًا - يجب الصبر، وعليك أن تعرف أن خطة السداد طويلة وتحتاج إلى نفس طويل، وقد تحتاج إلى تغيير السلوك في التعامل مع المال.

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