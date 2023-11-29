في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس
اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو.
استحواذ الصندوق على 10% من "أف جي بي توبكو"وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من أف جي
بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15 في المائة من أف جي بي توبكو.
ويأتي ذلك من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كلا من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
الصفقة تضمن حقوق المشاركة في البيعوتخضع الصفقة لشروط محددة تتضمن الحقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في
البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو.
وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.
فرصة الاستثمار في مطار هيثروويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي
يعد من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية.
ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.