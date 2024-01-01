في أول أيام 2024.. سوق الأسهم يغلق عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2022

أ أ

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، أولى أيام العام الجديد 2024، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12.037 نقطة، وبتداولات بلغت 6.447 مليار ريال. اضافة اعلان





ارتفاع مؤشر سوق الأسهم في أول أيام2024



ارتفاع مؤشر 135 شركة في البورصة وانخفاض 77



انخفاض مؤشر السوق الموازية 0.2%



ارتفاع أسهم 34 شركة في السوق الموازية



ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 248.890 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.259 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 135 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، في أولى أيام العام الجديد، عند 24488 نقطة، وبتداولات بلغت 40.330 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.887 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.297 مليار ريال.وارتفعت أسهم 34 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.