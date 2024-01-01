الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في أول أيام 2024.. سوق الأسهم يغلق عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2022

أسعار الأسهم
أسعار الأسهم اليوم الإثنين 1 يناير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، أولى أيام العام الجديد 2024، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12.037 نقطة، وبتداولات بلغت 6.447 مليار ريال.اضافة اعلان

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم في أول أيام2024

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 248.890 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.259 تريليون ريال.

ارتفاع مؤشر 135 شركة في البورصة وانخفاض 77

ارتفعت أسهم 135 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر السوق الموازية 0.2%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، في أولى أيام العام الجديد، عند 24488 نقطة، وبتداولات بلغت 40.330 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.887 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.297 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 34 شركة في السوق الموازية

وارتفعت أسهم 34 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

اقرأ أيضا

أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024

عاجل.. إيقاف التعاقدات مع الشركات غير الملتزمة بقرار نقل مقارها للمملكة يدخل حيز التنفيذ

أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية ودولية

انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 4:57 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

127 شركة تقود سوق الأسهم للارتفاع ويغلق عند 11713 نقطة

اسعار الاسهم 4:55 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بعد تداولات بـ 6.2 مليار .. مؤشر الأسهم يرتفع 14 نقطة

أسعار الأسهم 5:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

اسعار الاسهم 4:57 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

انخفاض مؤشر الأسهم 47.56 نقطة بعد تداولات بلغت 5.8 مليار ريال

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:25 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. اليورو يسجل 4.17 ريال

اسعار الذهب 7
10:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. عيار 24 يسحل 249 ريالًا

سوق الاسهم
2:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

الهيئة العامة للعقار
2:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

هيئة العقار: فرز 96 ألف وحدة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

كم عدد أيام السفر خارج المملكة التي تؤدي إلى توقف حساب المواطن؟

الضمان الاجتماعي المطور
4:05 م الإثنين، 01 يناير 2024

بالخطوات.. استعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي

التامينات - ساند - عم ساند
3:11 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير وشروط الأهلية

أخبار السعودية
2:14 م الإثنين، 01 يناير 2024

أخبار السعودية.. إيداع معاش التضامن والتأمينات اليوم ووظائف شاغرة في الخطوط السعودية

أندرويد 14
2:10 م الإثنين، 01 يناير 2024

يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف تحمي حساباتك المصرفية من "الحرباء"؟

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً