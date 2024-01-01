في أول أيام 2024.. سوق الأسهم يغلق عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2022

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، أولى أيام
العام الجديد 2024، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12.037 نقطة، وبتداولات بلغت 6.447
مليار ريال.
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم في أول أيام2024ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 248.890 مليون سهم،
فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.259 تريليون ريال.
ارتفاع مؤشر 135 شركة في البورصة وانخفاض 77ارتفعت أسهم 135
شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 77، من بين 231 شركة مدرجة في السوق
الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضا.
انخفاض مؤشر
السوق الموازية 0.2%أغلق مؤشر السوق
الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، في أولى أيام العام الجديد، عند 24488
نقطة، وبتداولات بلغت 40.330 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.887 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 48.297 مليار ريال.