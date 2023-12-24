"فيتش": 28% حصة المملكة من قيمة الصكوك العالمية

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أعلن المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، أن الصكوك القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للمملكة، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات، و3% لتركيا. اضافة اعلان





ارتفاع قيمة الصكوك العالمية بنسبة 9.8%



صكوك فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار



ارتفاع أسعار النفط تقلص حاجات التمويل



5 عوامل وراء ارتفاع الصكوك عالميًا



دخول البنوك في تنويع مصادر السيولة

إضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها، لاسيما أن أغلب السيولة ممولة حاليًا من الودائع.

وتشمل العوامل أيضًا، دخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيًا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.

وقال إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2023.وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث 2023، لافتًا إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي.وذكر، أن سوق الصكوك والسندات تباطأت في الربع الثالث من عام 2023؛ بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءًا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص حاجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.وتوقع الناطور استمرار إصدار الصكوك عالميًا بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية، تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية.