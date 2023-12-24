"فيتش": 28% حصة المملكة من قيمة الصكوك العالمية

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أعلن المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل
الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور، أن الصكوك القائمة
بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للمملكة،
و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات، و3% لتركيا.
ارتفاع قيمة
الصكوك العالمية بنسبة 9.8%وقال إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت
بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع
الثالث 2023.
صكوك فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولاروأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية
القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث 2023، لافتًا إلى أن
الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار، بارتفاع
بنسبة 12.2% على أساس سنوي.
ارتفاع أسعار
النفط تقلص حاجات التمويلوذكر، أن سوق الصكوك والسندات تباطأت في الربع
الثالث من عام 2023؛ بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءًا كما جرت العادة، وارتفاع
أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص حاجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
5 عوامل وراء ارتفاع الصكوك عالميًاوتوقع الناطور استمرار إصدار الصكوك عالميًا بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية، تشمل: تمويل
العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية.
دخول البنوك في تنويع مصادر السيولة
إضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها، لاسيما أن أغلب السيولة ممولة حاليًا من الودائع.
وتشمل العوامل أيضًا، دخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيًا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
وتشمل العوامل أيضًا، دخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيًا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.