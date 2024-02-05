"فيتش" العالمية تشيد بمتانة اقتصاد المملكة وحجم أصولها السيادية

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية
عند A+ مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
"فيتش" العالمية تشيد بمتانة اقتصاد المملكة وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية،
حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية
للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب
وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
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العرض للإضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبيةوأشارت إلى أنه يظل الاعتماد على النفط وانخفاض مؤشرات حوكمة البنك الدولي
والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقالت: ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة فيتش.
المملكة لم تتأثر بتوترات الشرق الأوسط حتى الآنونوهت فيتش إلى أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات بالشرق الأوسط
حتى الآن، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.
وقالت فيتش إن السعودية تمتلك موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
انخفاض الاحتياطات الأجنبية باستثناء الذهبوانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بالسعودية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام
2023 لتصل إلى 437 مليار دولار.
وتجاوزت التدفقات الخارجة للحساب المالي على شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري الذي تضاءل إلى ما يقدر بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 100 مليار دولار عن عام 2022.