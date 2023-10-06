عوامل انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي 2023 (فيديو)

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كشف الخبير في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الدكتور رامي نيازي، عن العوامل التي أسهمت في انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023.

3 عوامل مهمة اضافة اعلان



إصلاحات جذرية



العوامل الحديثة







نيازي: رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإعادة هيكلة قطاع الابتكار في المملكة وتعاون الجهات الحكومية عوامل أسهمت في تقدم القطاع pic.twitter.com/PGSxEdbws3 #الإخبارية فيديو | ما العوامل التي ساهمت في انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023؟نيازي: رؤية المملكة ٢٠٣٠ وإعادة هيكلة قطاع الابتكار في المملكة وتعاون الجهات الحكومية عوامل أسهمت في تقدم القطاع #أسواق_السعودية October 6, 2023

وقال نيازي في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإعادة هيكلة قطاع الابتكار في المملكة، وتعاون الجهات الحكومية، عوامل أسهمت في تقدم القطاع.وأضاف، أن انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، يدل على إصلاحات جذرية وواسعة في نطاقات كبيرة، جاءت بالتزامن مع طرح رؤية المملكة 2030.وبين أن الإصلاحات تتمثل في جذب الاستثمارات، وعلى مستوى أداء الأعمال، وعلى مستوى التشريعات، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات تظهر آثارها لاحقًا، لكننا بدأنا نراها الآن.علاوة على ذلك، أشار الخبير في قطاع البحث والتطوير والابتكار، إلى أن العوامل الحديثة بدأت منذ سنتين، وتتمثل في إعادة هيكلة لقطاع البحث والابتكار، بإنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للإشراف، وكذلك هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.ولفت إلى أنه "منذ ذلك الوقت كان هناك تعاون ما بين عدة جهات حكومية، أبرزها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية، هيئة الإحصاء، مركز التنافسية، لتحسين جودة وقراءات البيانات ما بينها، وكذلك إيصال الوضع الحقيقي عن المملكة إلى الجهات العالمية، مما أسهم في وصول المملكة ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي".