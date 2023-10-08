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صحيفة تواصل الالكترونية

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على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

شركة توشيبا
سقوط شركة توشيبا
أ أ
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مثلما اختفت شركة نوكيا التي كانت يوما ما رائدة الهواتف المحمولة، تعيش شركة توشيبا العالمية للأجهزة الكهربائية المتنوعة المصير نفسه، وإن اختلفت الخطوات والأسباب.اضافة اعلان
توشيبا صاحة الـ 147 عامًا، وفخر الصناعة اليابانية، تراجعت بقوة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تعثرت في النهوض مرة أخرى ثم تنازلت عن أملاكها شيئًا فشيئًا.


فضائح محاسبية وخسائر فادحة

بداية السقوط كانت في عام 2015، عندما تعرضت شركة توشيبا لفضائح محاسبية، كبدتها خسائر فادحة واقتربت من شطبها من البورصة، كما تورطت في سلسلة من فضائح حوكمة الشركات.
وبسبب الخسائر الفادحة، اندفعت الشركة للدخول في مجال الطاقة النووية في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى شطب 6.3 مليار دولار، وعزز من احتماليات شطبها من البورصة.


بيع وحدة رقاقات الذاكرة

ثم اضطرت إلى بيع وحدة رقاقات الذاكرة، والتي تُعد درة تاج الشركة، لتعرض أسهمًا اقتنصها المستثمرون الأجانب.
وفي سبتمبر عام 2021 أعلنت الشركة أنها تلقت عرضا بقيمة 14 مليار دولار من شركة أسهم يابانية لتمهد الطريق أمام التكتل الصناعي للشطب من أسواق المال والتحول إلى شركة خاصة.
واستحوذ التحالف الجديد على 78% من أسهم توشيبا، بما يعني انه يمتلك أكثر من ثلثي الشركة وبالتالي يستطيع الضغط على باقي المساهمين.


المحاولة الأخيرة لوقف نزيف الخسائر

الصفقة كانت طوق النجاة الأخير للمساهمين والشركة على السواء، بعدما علقوا معا في تعثر يليه تعثر دون أدني أمل في إعادة امجاد الشركة، أو على الأقل وقف نزيف الخسائر المتواصل.
وحاولت الشركة أن تبرر ما يحدث وتعطي لنفسها أملاً جديدًا، فقالت إن علاقاتها المعقدة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين ذوي الآراء المختلفة، أعاقت العمليات التجارية.
لكن قاعدة المساهمين المستقرة ستساعد الشركة على متابعة إستراتيجيتها طويلة المدى التي تركز على الخدمات الرقمية ذات الهوامش العالية.


الإعلان عن التقسيم لـ 3 شركات

ولم يمر وقت طويل حتى أعلنت "توشيبا" إنها ستقسم إلى ثلاث شركات، وذلك في أعقاب حملة قام بها مستثمرون لتعزيز أسهم الشركة، بعد فترة من الاضطرابات والانتكاسات الهائلة.
ووافق مجلس إدارة الشركة على خطة من شأنها فصل شركتين عن بقية عمليات "توشيبا" في غضون عامين، تركز إحداهما على البنية التحتية والثانية على الأجهزة.
وأوضحت الشركة أن القرار سيسمح لكل شركة "بزيادة تركيزها بشكل كبير وتسهيل اتخاذ القرارات بهيكلة أقل تكلفة".
مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يجعل الشركات في وضع أفضل للاستفادة من مكانتها المتميزة في السوق، وأولوياتها ومحركات النمو لتحقيق نمو مربح مستدام.


الشركة والمساهمون والحكومة اليابانية

مصير الشركة بعدما تراجعت مؤخرًا بشكل كبير كان محل خلاف، بين إدارة “توشيبا” والحكومة اليابانية ونسبة كبيرة من المساهمين الأجانب في الشركة، إذ رأى المستثمرون الناشطون ضرورة تعظيم العوائد، بينما أعطت الدولة الأولوية لإبقاء التقنيات والشركات الحساسة بعيداً عن أيدي الأجانب.
ورأت قائمة من المستثمرين الناشطين البارزين فرصة في الوضع الراهن، واستحوذت على حصص في “توشيبا”، لتسليط الضوء على الوضع والمساعدة على تحويله إلى حالة اختبار لحوكمة الشركات اليابانية.


أهمية أعمال الطاقة النووية

وتعد أعمال الطاقة النووية لشركة “توشيبا” مهمة للأمن القومي، حيث تشارك ذراعها في إيقاف تشغيل محطة “فوكوشيما داي إيتشي” للطاقة الذرية.
والتي دُمرت في الزلزال وأمواج تسونامي والانهيارات النووية في 2011، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة قبول نقل ملكيتها إلى شركة خارجية.


هل تختفي توشيبا من المشهد العالمي قريبًا؟

لكن الأكيد أن توشيبا العالمية، التي لا يخلو بيت في العالم تقريبًا من جهاز أو أكثر من إنتاجها، تعاني بشدة، وربما تختفي من المشهد الاقتصادي العالمي قريبًا.

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