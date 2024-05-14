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عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب قبل بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اليوم

اسعار النفط والذهب
أسعار الذهب
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مع تحول الاهتمام إلى تقارير التضخم الرئيسة الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان

 ارتفاع أسعار الذهب 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 0.02% إلى 2343 دولار للأوقية، مع صعود العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2338 دولار للأوقية، وذلك مع مؤشر الدولار بحوالي 0.05% إلى 105.165 نقطة.

أسعار المعادن الأخرى

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 28.41 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.8% إلى 968.43 دولار.
يأتي هذا وسط حالة من الترقب بشأن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اليوم، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

فيما أدى تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي وتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر إبريل إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ومن المقرر أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس مرتين هذا العام، بدءًا من سبتمبر، وفقًا لأغلبية أقوى من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

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