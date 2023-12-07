عاجل.. 3 سيناريوهات لميزانية المملكة لعام 2024.. الثالث أفضلها

أ أ

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م). اضافة اعلان





ثلاثة سيناريوهات



الاقتراض المحلي والخارجي



الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي



وكشفت موازنة الدولة للعام القادم 2024 إعداد ثلاثة سيناريوهات لإيرادات الميزانية العام القادم 2024.ففي السيناريو الأقل من الميزانية فإن العجز المتوقع يبلغ 102 مليار ريال، بسبب انخفاض الإيرادات إلى 1.149 مليار ريال.أما في السيناريو الأساسي فيبلغ العجز 79 مليار ريال لبلوغ الإيرادات 1.172 مليار ريال.أما السيناريو الأعلى فتحقق الدولة فائضاً بقيمة 234 مليار ريال بإيرادات قيمتها 1.485 مليار ريال.وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية؛ لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023، وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف السوق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.وتهدف موازنة 2024 إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي (ساما) لتكون 395 مليار ريال بنهاية عام 2024.واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومئة واثنين وسبعين مليار ريـال.2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومئتين وواحد وخمسين مليار ريـال.3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.