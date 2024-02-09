عاجل وبشرى.. انخفاض أسعار البصل في هذا الموعد

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حدد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة، خالد الباتع، موعد انتهاء أزمة البصل في المملكة، حيث تضاعف سعره خلال الأيام الاخيرة لأكثر من 3 أضعاف.





موعد أنتهاء أزمة البصل في المملكة والسعر المتوقع



حصاد البصل المحلي بدأ بالفعل من وادي الدواسر



إنتاجية الهكتار 110 أطنان والمساحات المزروعة تكفي الأسواق



وقال الباتع إن الأزمة سوف تنتهى تمامًا خلال أيام، ومع نهاية شهر فبراير سوف ينخفض سعر البصل إلى أدنى مستوى له، وسيكون في حدود 20 هللة للكيلو الواحد من المزارع.وأكد الباتع في تصريحات لـ "العربية" أن المملكة لديها شريط يمتد من جنوب المملكة لشمالها، من مزارع البصل.وأشار إلى أن الحصاد بدأ بالفعل من وادي الدواسر ثم ينتقل للخرج والرياض ثم ساجر ثم القصيم وحائل ثم الجوف ثم تبوك.ونوه إلى عدم وجود أزمة حقيقية في وجود محصول البصل، لكن بعض التجار ممن لا يملكون الضمير الحي يحاولون استغلال وجود مشاكل في الدول الموردة مثل مصر والهند ويرفعون الأسعار.وقال، إن البصل من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، مع ذلك فإن البصل المجفف موجود في الأسواق، إضافة إلى أن إنتاج الهكتار يصل الآن إلى 110 أطنان، والمساحات المزروعة تكفي احتياجات السوق.يذكر أن ارتفاع أسعار البصل سيطرة على اهتمام المواطن خلال الفترة الأخيرة نظرًا لاتفاعها إلى 18 ريالًا بدلا من 5 ريالات.