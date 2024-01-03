عاجل.. هبوط أسعار البرتقال المستورد

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أكد تجار فاكهة ومزارعون، على أن زيادة إنتاج مزارع البرتقال واليوسفي في منطقة حائل، أدت إلى انخفاض أسعار الحمضيات والفواكه المستوردة. اضافة اعلان





انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي بنسبة 15%



4 ريالات سعر البرتقال المحلي لبيع الجملة



وفرة منتجات حائل سبب رئيس في تراجع الأسعار



البرتقال "الحائلي" أعاد ضبط أسعار السوق



وتراوحت نسبة تراجع الأسعار بين 10ـ 15%، خاصة الفواكه المستوردة التي تزامن نزولها الأسواق مع موسم إنتاج مزارع البرتقال في حائل، حسب رصد "عكاظ".وانخفضت أسعار البرتقال واليوسفي بعد زيادة العروض للمراكز التجارية الكبرى، التي وفرتها الصفقات اليومية من مزارع البرتقال في منطقة حائل.وكانت أسعار البرتقال المحلي تراوحت بين ثلاثة إلى أربعة ريالات للكيلوجرام الواحد في بيع الجملة أو التوريد من المزارع.ووصلت في بعض المراكز التجارية إلى خمسة ريالات في مناطق حائل والقصيم والجوف، كما راوحت أسعار اليوسفي بين أربعة إلى سبعة ريالات للكيلوجرام الواحد من مزارع منطقة حائل.وعلل متعاملون ومستهلكون في حلقات الخضار والفواكه في حائل انخفاض الأسعار بسبب وفرة المنتج المحلي من مزارع منطقة حائل ودخولها للأسواق.ومنافسة منتجات حائل للواردات المصرية والتركية والباكستانية، في مثل هذا التوقيت من العام، رغم أن موسم الشتاء يعد هو الموسم الرئيس لهذين النوعين من الفاكهة.وأشاروا إلى أن البرتقال الحائلي بأنواعه (أبو صرة، والكمكوات، وأبو دم، والملكي الحائلي) أعاد ضبط الأسعار بصورة قوية هذا الأسبوع.