الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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عاجل.. صاحب شركة تسويق يكشف أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي والمطاعم (فيديو)

مطعم
المطاعم والمقاهي تلجأ إلى الحيلة التسويقية المثيرة للجدل
أ أ
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كشف سليمان الدلالي، صاحب شركة تسويق، عن خفايا وأسرار عمليات "التجمهر المدفوعة" أمام المقاهي والمطاعم مقابل الحصول على أموال أو وجبات أو مشروبات بالمجان.
يأتي ذلك في خضم الجدل المثار حول ظاهرة "التجمهر الوهمي" أمام المقاهي والمطاعم في المملكة والتي باتت منتشرة خلال السنوات الأخيرة، فيما بات يعرف باسم "اللاينات". 

ظاهرة "التجمهر الوهمي" أمام المقاهي والمطاعم

وقال الدلالي في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن ظاهرة "التجمهر الوهمي" أمام المقاهي والمطاعم بدأت قبل سنتين أو أكثر، وانتشرت بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة مع "هبة الكافيهات والمطاعم".
وأوضح أن هناك تجمهرًا وهميًا وتجمهرًا حقيقيًـا، وفي الحالة الأولى يقوم صاحب المقهى أو المطعم بالاتفاق مع شركة تسويق أو تنظيم الفعاليات والمهرجانات على إحضار مجموعة من الناس للتجمهر، من أجل الإيهام بأن هناك إقبالاً كبيرًا على هذا المنتج.

كيف تتم العملية؟

وأشار إلى أن العملية تتم عن طريق اتفاق الشخص صاحب المنشأة مع مجموعة من الأشخاص للحصول على مبلغ محدد أو ومشروبات بالمجان مقابل التجمهر أمام المقهى أو المطعم، أو عن طريق الاتفاق مع شركات لإحضار مجموعة من الناس للوقوف لبضعة أيام.
وكشف الدلال أن المشاركين يحصلون على نحو 150 ريالاً مقابل الوقوف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات، لافتًا إلى أن أغلب "اللاينات" بعد أن يحصلوا على المنتج يعاودون للوقوف في الطابور، ومن ثم تكرار العملية التسويقية. 

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