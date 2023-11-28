الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية
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يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة عددًا من البرامج التمويلية، منها تمويل السيارات، والذي يُعد أحد البرامج التمويلية التي تستهدف دعم الأسر المنتجة والأفراد في شراء سيارة جديدة أو مستعملة.اضافة اعلان
ويكون التعامل مع البنك عن طريق مجموعة من معارض السيارات المعتمدة لديه، حيث تستطيع الحصول منها على عروض أسعار السيارات التي تحتاج إلى تمويلها.

شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

تختلف شروط تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية حسب نوع التمويل، ولكن بشكل عام تتمثل الشروط في التالي:
1ـ يجب أن يكون المقترض سعودي الجنسية.
2ـ أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض يتراوح ما بين 20 عامًا وحتى 60 عامًا بالنسبة للمدنيين، ولا يزيد العُمر عن 65 عامًا بالنسبة للمتقاعدين.
3ـ ألا يكون المتقدم في الحصول على القرض، قد سبق له التقديم على قرض آخر لدى بنك التسليف.


4ـ يجب ألا يزيد دخل المقترض عن 14 ألف ريال سعودي خلال الشهر الواحد.
5ـ يجب تقديم ضمان إلى البنك التنمية الاجتماعية.
6ـ اجتياز اختبار الائتمان الذي يُقدمه البنك للعملاء.
7ـ ألا تزيد مدة التمويل للحصول على قرض السيارة عن 60 شهرًا.
8ـ أن يكون لدى المتقدم للحصول على قرض سيارة رخصة قيادة سارية المفعول.
9ـ عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على المتقدم للحصول على القرض.
10ـ يجب على المقترض التسجيل في أي من الشركات المعتمدة في مجال توجيه المركبات.
11ـ أخيراً يُشترط القيام بتأمين السيارة الخاصة بالمقترض.

تمويل السيارات الجديدة

تمويل السيارات الجديدة: يُقدم هذا التمويل للأفراد الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة، ويبلغ الحد الأعلى للتمويل 150 ألف ريال، وفترة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

تمويل السيارات القديمة

تمويل السيارات المستعملة: يُقدم هذا التمويل للأفراد الذين يرغبون في شراء سيارة مستعملة، ويبلغ الحد الأعلى للتمويل 100 ألف ريال، وفترة السداد تصل إلى 60 شهرًا.



الوثائق المطلوبة لتمويل السيارات

تختلف الوثائق المطلوبة لتمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية حسب نوع التمويل، ولكن بشكل عام تتمثل الوثائق في التالي:
1ـ صورة من الهوية الوطنية.
2ـ صورة من سجل الأسرة.
3ـ صورة من الإقامة للمقيمين.
4ـ صورة من كشف الحساب البنكي لمدة 3 أشهر.
5ـ صورة من عقد العمل أو شهادة التأمينات الاجتماعية.
6ـ صورة من رخصة القيادة.
7ـ صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

خطوات الحصول على تمويل السيارات

تتمثل خطوات الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية في التالي:
ـ زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.
ـ تقديم طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني.
ـ إرفاق المستندات المطلوبة.
ـ دفع الرسوم الإدارية.
ـ انتظار الموافقة على الطلب.




مزايا تمويل السيارات من بنك التنمية

يُقدم بنك التنمية الاجتماعية عددًا من المزايا للعملاء الذين يحصلون على تمويل السيارات، ومنها:
1ـ سهولة الإجراءات.
2ـ سرعة الموافقة على التمويل.
3ـ أسعار فائدة تنافسية.
4ـ فترة سداد طويلة.

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