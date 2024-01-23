عاجل.. سلطان آل فارح: المواطنون 4 فئات في التعامل مع المال (فيديو)

أ أ

وصف الخبير المالي وعضو مجلس الشورى، سلطان آل فارح، التوازن المالي بأنه عندما يكون لديك دخل شهري وتستطيع من خلاله الإنفاق حتى الشهر الذي يليه، دون أن يكون لديك مشاكل مالية. اضافة اعلان





آل فارح يصنف الناس من خلال التعامل مع المال



وقال آل فارح: أستطيع تصنيف تعامل الناس مع المال إلى 4 أصناف:

الأول وهو الثري الذي يريد أن يكون لديه مال وفير جدًا، وهذا لن نتحدث عنه لأنه حصل عليه إما بالوراثة أو الصدفة.

وأضاف، أما الثاني فهو التاجر الذي يريد أن يمتلك سيولة نقدية يوميًا.

والنموذج الثالث هو المدخر، الذي يحصل على راتب شهري ويقوم بادخار جزء منه.





فريق "ياللا السلامة"



أبسط أنواع التوازن المالي





سلطان آل فارح - خبير مالي وعضو مجلس الشورى#قناة_السعودية pic.twitter.com/Cp42qEBrFx #الشارع_السعودي عندما تتحكم في مصروفك وتجعل ضرورياتك هي الأساس في حياتك فأنت تقود المال، وعندما تكون الثانويات هي الأساس بالنسبة لك فالمال هو من يقودك.سلطان آل فارح - خبير مالي وعضو مجلس الشورى @sultanqahtani January 22, 2024

وأطلق على النوع الرابع لقب "ياللا السلامة"، وهو الذي عندما يحصل على أي مبلغ من المال ينفقه وينتظر وصول المبلغ التالي لينفقه أيضًا.وتساءل: ما هو الشيء الذي يجمع النماذج الأربعة؟ إنه ليس المال ولا قيمة الراتب ولا عدد مصادر الدخل، وإنما هو "كيف تدير مالك؟" هل أنت تتحكم في مالك أم مالك يتحكم بك؟.وقال: الشخص البسيط الذي نريد أن نصل إليه في التوازن المالي هو من يحصل على راتبه، ويغطي به مصاريفه الضرورية ويحاول ادخار جزء منه.وأكد آل فارح على أنه عندما تقود مصروفك وتجعل ضرورياتك هي الأساس في حياتك فأنت تقود المال، وعندما تكون الثانويات هي اللاعب الرئيس فالمال هو الذي يقودك.