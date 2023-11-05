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عاجل.. توقعات قياسية لوصول متر الأحياء السكنية لـ 150 ألف ريال بالرياض

عقارات
أرشيفية
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في توقعات لأرقام قياسية عن أسعار المتر بالأحياء السكنية بالرياض، كشف المختص في العقار بندر الضحيك، عن وصول سعر المتر بطريق الملك فهد إلى 23 ألف ريال.اضافة اعلان

سعر المتر بطريق الملك فهد:



وتوقع الضحيك وصول سعر المتر بطريق الملك فهد بعد العامين القادمين إلى 60 ألف ريال للمتر.

أيضا توقع في حديثه أيضا أن يصل سعر المتر للشقق والمكاتب على طريق الملك فهد وبوابة الدرعية بعد 5 سنوات إلى 150 ألف ريال.

كما نوه أن أغلى الأحياء السكنية في مدينة الرياض، هو حطين العجلان، وذلك لأن سعر المتر وصل إلى 12 ألف ريال.

الهيئة العامة للعقار:



وفي أواخر أكتوبر الماضي دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري".

وتأتي هذه المناطق ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.

التسجيل مجاني عن طريق منصة السجل:




 وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/rer-services-ar

ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار.

المستندات المطلوبة مع طلب التسجيل:



والمستندات هي: (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).
 بينتْ الهيئة أنَّ العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد عن 22 ألف عقار، وأنَّ السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به.

الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية:



وتشمل حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

 وأوضحت الهيئة أنَّ "مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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