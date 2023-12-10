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عاجل.. بعد ضبط 92 وسيطًا.. تفاصيل أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

عقارات
قطاع العقارات يشهد عمليات احتيال
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كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، عن أشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة.
يأتي ذلك بعد أن باشرت الهيئة العامة للعقار أخيرًا عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي.اضافة اعلان

كيف تحدث عمليات الاحتيال في القطاع العقاري؟ .

وروى المفرج لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" كيف تحدث عمليات الاحتيال في القطاع العقاري بالمملكة.
وقال: "المحتال يبدأ البحث عن عقارات، شقق فيلل، يرغب الناس بالاستئجار فيها، سواءً في أماكن سياحة أو ترفيه، وحينما يجد شقة يتصل على صاحبها، ويطلع عليها، ويقوم بتصويرها، وأخذ الصور والفيديوهات الخاصة بها، وكافة المعلومات المتعلقة بها، وإعلاناتها إذا كانت منشورة في إحدى المنصات، وجمع المعلومات عنها، تفاصيلها وأسعار". 
وأضاف أنه عقب ذلك يبدأ في عرض الشقة، في منصات خارج التنظيم مثل "واتساب"، "التليجرام"، وبعض المنصات الأخرى التي تكون عادة خارج التنظيم، بعيدًا عن منصات العقار التي تخضع للرقابة، حيث توجد 22 منصة  مرخصة.
وأشار إلى أنه بعد ذلك يغري المحتال الضحية بسعر أقل من ثمن الشقة الفعلي، كأن يكون على سبيل المثال 50 ألف ريال، فيقوم بعرضها مقابل 30 ألفًا، ومن ثم يبدأ التواصل مع الضحية، ويعرض عليه المعاينة، بعد الاطلاع على الرقم السري، واستخراج مفتاح للشقة، وبعد التواصل مع حارس العقار.   
وأوضح المفرج، أنه عقب ذلك يطلب المحتال من الضحية دفع مقدم عقد "عربون"، ويعمل على إيقاعه في شباكه عبر الزعم بأن هناك شخصًا آخر يرغب في شراء الوحدة السكنية.

نوع ثان من الاحتيال

وكشف المفرج عن نوع ثان من الاحتيال أكثر احترافية من السابق، حينما يدعي الشخص المحتال بكونه وسيطًا، ويعرض إرسال عقد من منصة إيجار، ومن ثم يوقع بالضحية.
وبين أن هذا المحتال يستطيع الوصول إلى منصة إيجار من خلال الحصول على الرقم السري، عن طريق وسيط مرخص، قام بإعطائه المعلومات وكلمة المرور.
وربط متحدث هيئة العقار بين هذا النوع من عمليات الاحتيال وإحالة 92 وسيطًا مرخصًا في الآونة الأخيرة للاشتباه في حالات احتيال.
وذكر أن الوسيط قد يقع أيضًا بجهل لهذا النوع من عمليات الاحتيال، من خلال إعطاء البيانات الخاصة به لشخص محتال يقوم بالتسويق له مقابل مبلغ شهري. 

كيف تتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال بالقطاع العقاري؟


ودعت الهيئة العامة للعقار، عمومَ الراغبين في إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية، إلى عدم التعامل مع غير المرخصين الذين يدعون أنهم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة؛ ضرورة التحقق ابتداءً من أن الطرف المسوّق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواءً كان فرداً أو مُنشأةً.
علاوة على  أن الوحدة العقارية صدرت لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار، ثم التحقّق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفّرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها عبر الرابط: (اضغط هنا) وإدخال عدد من المعلومات، مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام.
كما يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في "إيجار"؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقاً لمواصفات الوحدة وموقعها.
ونصحت بأن يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" (اضغط هنا)؛ وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكلٍ مباشرٍ للحد من الوقوع في حالات التلاعب.

 

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