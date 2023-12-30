عاجل.. المملكة تتصدر أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطات النفط في 2023

تصدر السعودية في إنتاج النفط: اضافة اعلان



5 دول عربية في صدارة الاحتياطيات:

مصر واليمن في ذيل القائمة:

تصدرت المملكة والعراق والإمارات قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023.يأتي هذا في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية، حيث لم تشهد قائمة عام 2023 أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية.وقد ارتفعت احتياطيات النفط عالميًا خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022.وواصلت المملكة خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.وجاءت العراق في المركز الثاني بالقائمة باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.ونجحت الإمارات في الترتيب الثالث بزيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.بينما حلت الكويت رابعا في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل.فيما جاءت ليبيا في المركز الخامس عربيًا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.وفي الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.وتلاها في الترتيب دولة الجزائر التي استقرت احتياطياتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل، بحسب البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.وحلّت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليار برميل.وتاسعًا، جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.