عاجل.. "المرور" توضح: كم تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين؟

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تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين.

تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلايناضافة اعلان

وجاء رد المرور إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "كم تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين؟".
واستعرضت "المرور" قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة وكذلك اللوحات التالفة والمفقودة، وجاء الرد على النحو التالي:

- لوحة نقل خاص:

تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة حافلة خاصة:

تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة سيارة أجرة:

تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة سيارة نقل عام:

تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة حافلة عامة:

تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة سيارة نقل عام:

تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة دراجة آلية:

تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.


- لوحة مركبة أشغال عامة:

تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة مؤقتة:

تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة دبلوماسية اقتصادية:

 تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة تصدير:

تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:

تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

- لوحة بشعار مميز:

تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.

ملاحظات

- اللوحات المؤقتة (300) ريال لمدة ثلاثين يومًا فقط.
- رسم بدل التالف أو المفقود (100) ريال عند إصدار لوحة أو لوحتين.
- رسوم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة

وكانت قد أوضّحت إدارة المرور في وقت سابق خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، والتي تتمثل في:
- الإبلاغ لدى السجلات الجنائية.
- سداد الرسوم.
-  مراجعة المرور والتقدم بطلبك.

غرامة السير بدون لوحة للمركبة

حذرت الإدارة العامة للمرور من سير السائقين بدون لوحة للمركبة وذلك من أجل تفادي المخالفة من الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية.
تتضمن دفع غرامة تتراوح ما بين 3000 ريال وحتى 6000 ريال بحد أقصى، كما أن الإدارة العامة للمرور أقرت بأنه في حالة الإبلاغ عن فقدان اللوحة يجب إبراز المعاملة للشرطة إذا تم إيقاف المركبة، من أجل تفادي وقوع الغرامة المالية على السيارة.

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