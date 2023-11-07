عاجل.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها

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حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م. اضافة اعلان

وأعلنت تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.





الغرامات المشمولة في المبادرة



وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي:-غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.-غرامة التأخر في السداد.-غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.-غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.-غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة



تفاصيل المبادرة

