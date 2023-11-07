عاجل.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م.
وأعلنت تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
الغرامات المشمولة في المبادرةوأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي:
-غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.
-غرامة التأخر في السداد.
-غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
-غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
-غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
شروط الاستفادة من المبادرة
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة:
- أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.
-أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل.
-الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح.
-ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
-أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
-المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
تفاصيل المبادرةودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني.
ويتضمن الدليل شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية.
إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم 2023م.
ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care )، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa)
يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
بادر بالاستفادة من مهلة #الإعفاء_من_الغرامات قبل انتهائها.— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 7, 2023
للاطلاع على الدليل المبسّط:
🔗| https://t.co/ddbPIR4vHd #زاتكا pic.twitter.com/McSq0D8u4Z