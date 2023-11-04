السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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عاجل.. ارتفاع سعر "البصل" في أسواق المملكة بنسبة 200 %

البصل
البصل
أ أ
سجل سعر البصل في الأسواق ارتفاعا من 3 ريالات للكيس الواحد زنة 1.5-2 كيلوغرام إلى 9 ريالات أي نحو 200% و12 ريالاً للكيس الواحد زنة 2.5 - 3 كيلوغرامات بعدما كانت تتراوح أسعاره بين 4 - 5 ريالات فقط، بحسب "عكاظ".اضافة اعلان

سبب الارتفاع:


وكشف تجار عن السبب وراء ذلك الارتفاع وهو إيقاف تصدير البصل المصري لخارج البلاد، الذي أصدرته الحكومة المصرية، وجرى سريانه اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لمدة 3 أشهر، حتى نهاية العام الحالي 2023، عقب وصول الأسعار هناك إلى 30 جنيهاً للكيلوغرام الواحد.

وأوضحوا أن السوق يعتمد جزئياً على واردات البصل المصرية؛ نظرا إلى الإقبال عليها وجودتها، وأشاروا إلى أن البصل يدخل في مكونات العديد من الأطعمة لذلك ارتفعت أسعاره إلى هذه النسبة.

البصل المصري:


وقال سلمان الرشيدي، أحد التجار، إن البصل المصري لديه عملاؤه الذين يقبلون عليه، وعقب قرار الحكومة المصرية إيقاف تصديره لمدة 3 أشهر، حتى نهاية العام الحالي، زادت الأسعار جداً، وقفزت إلى 9 ريالات للكيس الصغير، و12 ريالاً للكيس الكبير، والسوق حالياً تعتمد على الإنتاج المحلي، والواردات الخليجية والأوروبية.

وأوضح أن البصل أحد المحاصيل التي تدخل في كثير من الأطعمة، وتحتاجه أيضا المطاعم بكثرة، لذلك جاءت أسعاره على هذا النحو من الارتفاع».

من جهته، قال  سويلم السالم إن ارتفاع أسعار البصل في مصر دفع الحكومة المصرية لإيقاف التصدير لكافة دول العالم، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه قبل نحو شهر ونصف كانت الأسعار طبيعية ولم تشهد هذه الارتفاعات.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد وافق الشهر الماضي على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وفق بيان رسمي، وذلك بعدما ارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة إلى مستويات تاريخية ليصل الكيلو إلى 30 جنيها.

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