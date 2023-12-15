الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

سيارات الأجرة1
سيارات الأجرة العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام.اضافة اعلان
جاء قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، وفقًا لـ"عكاظ".

تنظيم الهيئة العامة للنقل

والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14، وتعديلاته.
ونص قرار الوزير على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام).

استثناء السيارات المشتراه قبل القرار

ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار.
وعلى أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

تجديد الترخيص في 4 مدن حسب المتوفر لدى المنشأة

كما نص القرار على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.
وأن يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات والتقارير

النفط يضغط على الدولار .. و"برنت" يتجاوز 76 دولارا للبرميل

مؤشر سوق الأسهم يختتم أسبوع المكاسب مرتفعا 1.2%

"العمل الدولية": معدلات توظيف الشباب في المنطقة العربية بلغت 26%

"هيئة العقار": 32 ألف وسيط عقاري أبرموا أكثر من 108 ألف عقد وساطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

منشآت
2:07 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

"منشآت" تلغي هذه الرسوم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تنزيل
1:10 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

شهادة معتمدة.. "المالية" تطرح 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

الشقق السكنية
11:09 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

"الاحصاء": الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت 9.4% في نوفمبر

اسعار العملات1
10:55 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.9 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
5:13 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

سيارات الأجرة1
5:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

انقاص الوزن
4:55 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)

الضمان الاجتماعي المطور
4:15 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

منتزهات
3:57 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

أشهر 10 منتزهات وحدائق في المملكة.. مواعيد العمل والرسوم المقررة