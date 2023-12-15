عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

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قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام. اضافة اعلان

جاء قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، وفقًا لـ"عكاظ".





تنظيم الهيئة العامة للنقل



استثناء السيارات المشتراه قبل القرار



تجديد الترخيص في 4 مدن حسب المتوفر لدى المنشأة



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والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14، وتعديلاته.ونص قرار الوزير على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام).ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار.وعلى أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.كما نص القرار على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.وأن يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.