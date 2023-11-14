عاجل.. أسعار البطاطس ترتفع في المملكة بنسبة 130%

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ارتفعت أسعار البطاطس في المملكة بصورة كبيرة خلال الأيام السابق، بحيث تجاوزت نسبة 130%.

ويباع سعر كيس البطاطس زنة 1.5- 2 كيلوجرام بـ8 ريالات، بعدما كان يباع بثلاثة ريالات فقط، وسعر كيس البطاطس زنة 2.5- 3 كيلوجرامات يباع حالياً بـ12 ريالاً، بعدما كان سعره 5 ريالات فقط.، وفقًا لـ"عكاظ". اضافة اعلان





أسباب ارتفاع أسعار البطاطس



أسعار متقلبة



وأرجع تجار ومتعاملون في حلقة خضار جدة السبب في ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الأمطار في المناطق المنتجة لمحصول البطاطس؛ ما يؤدي إلى صعوبة في جمع المحصول من الأراضي؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.وقال سلمان الرشيدي -أحد تجار الحلقة: «منطقة حائل تعد إحدى أهم المناطق التي نعتمد عليها في توريد محصول البطاطس، ولأنه يوجد حالياً زيادة في منسوب مياه الأمطار بمعظم المناطق ومنها حائل، فإن المحصول يصعب جمعه من الأراضي؛ لذا فإن الأسعار أخذت في الارتفاع بهذا الشكل".وأضاف: «سعر البطاطس لدى تجار الجملة أيضاً شهد ارتفاعاً، إذ كان سعر كيس البطاطس الصغير لا يتجاوز ريالاً واحداً، ويباع للمستهلك العادي بريالين ونصف أو 3 ريالات، الآن زادت الأسعار علينا أيضاً؛ لذلك نضطر إلى رفعها».ونوه أحمد الحلبي «متعامل» بقوله: «أسعار الخضراوات عموماً أخذت في الارتفاع خصوصاً مع بداية دخول فصل الشتاء.وبالنسبة لأسعار البطاطس فإنها دائماً متقلبة، وحالياً يباع الكيس للمستهلك العادي بين 8 - 12 ريالاً، حسب وزنه، بعدما كان سعره لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 5 ريالات فقط".