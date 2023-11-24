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عاجل.. أبرز إيجابيات وسلبيات استخراج بطاقة الائتمان.. كيف تحصل على الوقود مجانًا؟

البطاقات الالكترونية
سلبيات وإيجابيات بطاقات الائتمان
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باتت بطاقات الائتمان تُستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع والشراء، الأمر الذي قلل الحاجة إلى حمل النقود واحتمالية ضياعها. اضافة اعلان
وتقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود التي يمكن استخدامها في البطاقة. 
ومن أشهر بطاقات الائتمان في العالم هي فيزا وماستركارد ويورو كارد. ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء. 
وكحال كثير من الأشياء، فإن لاستخدام بطاقة الائتمان العديد من الإيجابيات، وكذا السلبيات، كما يبين عبدالله الراشد المختص بالبطاقات الائتمانية. 

الحصول على نقاط مجانية


وأضاف الراشد في مداخلة مع فضائية "روتانا خليجية": "اليوم أكملت 19 شهرًا لم أدفع فيها ريالاً واحدًا للبنك، فأنا لم أعرف قيمة سعر البنزين بالمملكة.
وفسّر الأمر بأنه يحصل على مكافآت نقاط من استخدام بطاقة الائتمان، يتم تحويلها من قبل البنك إلى محطات الوقود، والتي تتعرف بدورها على الشريحة عند التزود بالوقود وفق الآلية المستخدمة، دون أن يدفع مقابل ذلك.
وتابع: "يعتمد هذا الأمر على مقدار الصرف الشهري، ونوع البطاقة (واحدة تعطيك نقطة واحدة، وأخرى تعطيك سبع نقاط". وأشار إلى أنه يقوم بسداد المستحقات شهريًا، دون أن يترتب عليها أية فوائد.

خدمات مقدمة من جانب الشركات

ولفت إلى أن "هناك خدمات مقدمة من جانب الشركات، من ذلك على سبيل المثال شراء تذاكر طيران باستخدام البطاقة، فأنت مغطى بالتأمين، وإذا سافرت إلى أي بلد وتعرضت لظرف طارئ، تقوم بالتوجه إلى الشركة المقدمة بطلب للتعويض جراء قيمة العلاج بالمستشفى".

دخول "لانجاوات" في 1000 مطار

وأوضح أيضًا، أن "لحامل البطاقة حق دخول "لانجاوات" في 1000 مطار حول العالم، تتميز بالهدوء، وتقدم خدمات الإنترنت، والمأكولات في المطاعم"، مشيرًا إلى أن هناك تنافسًا من جانب البنوك لتقديم عروض للعملاء بعضها مجاني.

تحكم وانتبه في مصروفاتك


في المقابل، حذر المختص في بطاقة الائتمان من بعض السلبيات الناجمة عن ذلك.
ونصح أي شخص قبل الإقدام على شراء بطاقة ائتمان على أن يضع نصب عينيه، أنها أداة مالية مشجعة على الشراء، الأمر الذي قد لا يجعلك تفي بالمستحقات عندما يصدر الكشف الشهري، وقد يستمر الأمر إلى ثلاث سنوات دونما تستطيع سدادها.
وقال إن ذلك قد يترتب عليه فوائد، حيث يفرض على العميل من 2% إلى 2.5% على القيمة التي لم تسدد، لذا شدد على ضرورة توخي الحذر عند استخدام بطاقات الائتمان في الشراء.

لا تشتر ما لا تستطيع سداده


وقال إن نصيحته في هذا الإطار مدفوعة بالعروض الكثيرة التي تقدم من جانب البنوك والشركات، لذا عليك أن تنتبه لهذا الأمر، وألا تتورط في شراء ما لا يلزمك.


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