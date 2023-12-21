طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة

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أعلنت وزارة التجارة، عن خطوات تأسيس الشركة المساهمة، وتأسيس الشركة المساهمة المبسطة، وذلك من خلال 6 خطوات عبر منصة أعمال. اضافة اعلان





تأسيس شركة مساهمة في 6 خطوات:



6 خطوات أخرى لتأسيس شركة مساهمة



شركة المساهمة المبسطة



أبرز مزايا الشركات المبسطة



1ـ الدخول على منصة الأعمال.2ـ اختيار خدمة تأسيس شركة.3ـ تعبئة الحقول وتقديم الطلب.4ـ موافقة الأطراف.5ـ سداد المقابل المادي.6ـ نشر عقد الشركة / النظام الأساسي وإصدار السجل التجاري.ـ توثيق عقد التأسيس.ـ دفع رسوم نشر قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة (القرار الوزاري الأول).ـ إخطار الوزارة بعقد الجمعية التأسيسية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.ـ إرسال محضر الجمعية والنظام الأساسي في حال تم تعديله ليقوم الموظف بالتدقيق والموافقة عليه إلكترونيًا.ـ دفع رسوم نشر قرار الوزارة بتأسيس الشركة (القرار الوزاري الثاني) ورسوم السجل التجاري والغرفة التجارية.ـ طباعة السجل التجاري إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة.شركة المساهمة المبسطة وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت وتسري عليها أحكام الشركات المساهمة ما لم يرد بها نص خاص.ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.ـ لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساس.ـ إمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة.ـ إمكانية إدارتها من قبل مدير، أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك.ـ عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها.ـ يُحدد نظام الشركة الأساسي النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.