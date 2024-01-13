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طرح 238 فرصة استثمارية متنوعة بالمنطقة الشرقية

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أمانة المنطقة الشرقية
أ أ
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 238 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر نماذج استثمارية متنوعة يتطلب بعضها عروض فنية وخبرات تأهيلية لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها وقدرة المستثمرين على الإنجاز.اضافة اعلان

قفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة الشرقية:


وتم حصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع والتي تعد قاعدة لقفزة استثمارية كبيرة بالشرقية.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن هذه الفرص تهدف إلى اشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 والتي أسهمت في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة لتحقيق مرتكزات الرؤية لاقتصاد مزدهر وبمجتمع حيوي في وطن طموح.

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي بعد إطلاق سمو أمير المنطقة الشرقية بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال.

وأضاف: تلك الفرص تمثل نقلة نوعية للمنطقة بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها، كتطوير المخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحري.

وتابع : كما تشمل فرص استثمارية تتضمن أنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات وسكن العمال ومواقع استثمارية سياحية و تجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة .

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