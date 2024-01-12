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ضبط 1055 مخالفة في القطاع الهندسي خلال 3 أشهر

الهيئة السعودية للمهندسين
الهيئة السعودية للمهندسين
أ أ
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تعمل الهيئة السعودية للمهندسين، من خلال إدارة الرقابة والتفتيش، على ضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي.

1055 مخالفة في القطاع الهندسياضافة اعلان

وتحرص الهيئة على التأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة، ومعاقبة المخالف منها.
وأسهمت جولات التفتيش والرقابة للهيئة في ضبط القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات، وإرساء دعائم القطاع والمحافظة على مكتسباته.

ضبط القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بضبط 1055 مخالفة خلال جولات التفتيش والرقابة خلال الربع الأخير من العام 2023

دور الهيئة السعودية للمهندسين

تهدف الهيئة السعودية للمهندسين إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها.

ضوابط العمل في القطاع الهندسي

ويأتي ذلك بوضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة

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