ضبط 1055 مخالفة في القطاع الهندسي خلال 3 أشهر

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تعمل الهيئة السعودية للمهندسين، من خلال إدارة الرقابة والتفتيش، على ضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي.





1055 مخالفة في القطاع الهندسي اضافة اعلان



ضبط القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات



دور الهيئة السعودية للمهندسين



ضوابط العمل في القطاع الهندسي



وتحرص الهيئة على التأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة، ومعاقبة المخالف منها.وأسهمت جولات التفتيش والرقابة للهيئة في ضبط القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات، وإرساء دعائم القطاع والمحافظة على مكتسباته.وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بضبط 1055 مخالفة خلال جولات التفتيش والرقابة خلال الربع الأخير من العام 2023تهدف الهيئة السعودية للمهندسين إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها.ويأتي ذلك بوضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة