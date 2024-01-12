ضبط 1055 مخالفة في القطاع الهندسي خلال 3 أشهر

تعمل الهيئة السعودية للمهندسين، من خلال
إدارة الرقابة والتفتيش، على ضبط جودة ومخرجات العمل الهندسي.
1055 مخالفة في القطاع الهندسياضافة اعلان
وتحرص الهيئة على التأكد من التزام المكاتب
والشركات الهندسية بالأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة المهنة، ومعاقبة المخالف
منها.
وأسهمت جولات التفتيش والرقابة للهيئة في ضبط
القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات، وإرساء دعائم القطاع والمحافظة على مكتسباته.
ضبط القطاع الهندسي وتدعيم جودة المخرجات
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بضبط 1055
مخالفة خلال جولات التفتيش والرقابة خلال الربع الأخير من العام 2023
دور الهيئة السعودية للمهندسين
تهدف الهيئة السعودية للمهندسين إلى النهوض
بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن
مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها.
ضوابط العمل في القطاع الهندسي
ويأتي ذلك بوضع القواعد والامتحانات اللازمة
للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم الدورات وإقامة
الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها
وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة