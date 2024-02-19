الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة ومنع وصولها للمستهلكين

زيوت مغشوشة
زيوت مغشوشة
أ أ
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قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بضبط زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر في منطقة الباحة، يتم إعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.اضافة اعلان
جاء ذلك في فيديو على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس".

حجز 700 علبة زيت مغشوش ومنع وصولها للمستهلكين

وحجزت فرق الوزارة أكثر من 700 علبة ومنعت وصولها للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

تحذير من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة

حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الاتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان والعيد

وأعلنت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.

التقديم على تراخيص التخفيضات

ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.
وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 من فبراير 2024م) وحتى 5 من شوال 1445هـ (14 من إبريل 2024م).

تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على التراخيص

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

 



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