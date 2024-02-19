ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة ومنع وصولها للمستهلكين

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قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بضبط زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر في منطقة الباحة، يتم إعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.

جاء ذلك في فيديو على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس".





حجز 700 علبة زيت مغشوش ومنع وصولها للمستهلكين



تحذير من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة



تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان والعيد



التقديم على تراخيص التخفيضات



تمكين المنشآت والمتاجر من الحصول على التراخيص



وحجزت فرق الوزارة أكثر من 700 علبة ومنعت وصولها للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الاتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.وأعلنت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 من فبراير 2024م) وحتى 5 من شوال 1445هـ (14 من إبريل 2024م).ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.