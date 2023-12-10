صندوق تابع لأرامكو يستثمر في 11 سوقًا عالمية

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يستثمر صندوق "واعد فنتشرز"، الذي أسسته شركة أرامكو، في 11 سوقًا عالمية في أوروبا.





استثمارات في 60 شركة عالمية اضافة اعلان



استثمارات في شركات بريطانية واسترالية



75 مليون ريال استثمارات في شركة واحدة



1.8 مليار ريال حجم الصندوق حاليًا



الصندوق ضاعف حجم استثماراته في 2022



الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التقنية



ووضع الصندوق استثماراته في أكثر من 60 شركة ناشئة محلية وعالمية منذ إنشائه عام 2013، بينها 5 شركات عالمية يقع مقرها في فرنسا ولكسمبورج أمريكا واليابان.واستثمر الصندوق في عدد من الشركات بينها "ولاء بلس" التي توسعت في مصر والإمارات، وشركة "رد سي" لتقنيات الزراعة الذكية، التي توسعت في أوروبا ومصر وأمريكا وجنوب إفريقيا.وشملت استثمارات الصندوق أيضًا، شركة "هازن"، التي توسعت في بريطانيا وأستراليا، وشركة "بيتابس" للمدفوعات الرقمية التي توسعت في الفلبين والإمارات والهند والبحرين وفلسطين.وأوضح صندوق "واعد فنتشرز" أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء المقدمة من الصندوق منذ إنشائه بلغ أكثر من 750 مليون ريال.مبينا أن حجم الاستثمار الذي يمكن للصندوق أن يستثمره في شركة واحدة "التذكرة الاستثمارية" يبلغ 75 مليون ريال، مؤكدا استمراره في دعم الشركات الناشئة سريعة النمو.ومن أبرز الشركات، التي يستثمر فيها الصندوق شركة "منافع" للتمويل الجماعي، وشركة "رواء" لتطوير البرمجيات، و"نون التعليمية" للتعلم الذكي وشركة "أو كيو تكنولوجي" المختصة في تكنولوجيا الاتصالات.ويقدر حجم الصندوق حاليًا بـ1.8 مليار ريال، وذلك بعد إعلان توسع حجم الصندوق ونطاقه الجغرافي في بداية العام الجاري.وأشار الصندوق إلى توسعه بالنسبة لدعمه للشركات الناشئة، ففي 2022 استثمر الصندوق ما يقارب 375 مليون ريال في شركات تقنية ناشئة وهو يمثل ضعف إجمالي استثماراته خلال التسعة أعوام السابقة.وضاعف الصندوق عدد استثماراته ليصل إلى 20 استثمارًا عام 2022 وهو ضعف استثماراته السنوية، مقارنة بالأعوام السابقة.وأفاد الصندوق بأن الشركات المستهدفة من قبله تمتاز في كونها شركات سريعة النمو، حيث نجحت الشركات المحلية في استقطاب عدد كبير من العملاء خلال فترات قليلة.يذكر أن الصندوق أسس من قبل أرامكو السعودية بهدف تعزيز البيئة الريادية في المملكة عن طريق الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التقنية وتوفير سبل الدعم الإضافي لتمكينها من تطوير منشآتها.وتوسعت إستراتيجية الصندوق في دعم البيئة الريادية والتقنية لتشمل توطين الصناعات التقنية المتقدمة، حيث استثمر الصندوق في شركات ناشئة عالمية بهدف توطين تقنياتها في مجال الأمن السيبراني.