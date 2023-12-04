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صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في "روكو فورتي" العالمية

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
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وقع صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع سلسلة فنادق روكو فورتي للاستحواذ على حصة في سلسلة فنادق "روكو فورتي".

قوة قطاعي الضيافة والسياحة الدولييناضافة اعلان

وقال تركي النويصر نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، إن استثمار الصندوق في فنادق روكو فورتي، يعكس ثقته في الفرص التجارية وقوة قطاعي الضيافة والسياحة الدوليين اللذين أظهرا مرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
"الاستثمارات العامة" مستمرا نشطا على المدى الطويل
وأضاف أن الصندوق وباعتباره مستثمرًا نشطًا على المدى الطويل، سيواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مستدامة عالميًا.

تدير سلسلة فورتي 14 فندقًا

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، تأسست سلسلة فنادق روكو فورتي في عام 1996 على يد روكو فورتي وأولغا بوليزي، وتدير المجموعة 14 فندقاً بالإضافة إلى 20 فيلا خاصة.
إضافة إلى بعض العقارات الأكثر شهرة في أوروبا، ومن المقرر افتتاح 3 فنادق أخرى في عامي 2024 و2025.

السلسلة تعلن إبرام اتفاقية نهائية مع الصندوق

وقد أعلنت سلسلة فنادق روكو فورتي البريطانية إبرام اتفاقية نهائية مع صندوق الاستثمارات العامة لاستحواذ الصندوق على حصة أقلية كبيرة في المجموعة، مبينة أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة الجهات المختصة.

تسريع توسيع العلامة التجارية

وقالت المجموعة في بيان لها، إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي إلى تسريع توسع العلامة التجارية في كل من الأسواق العالمية الحالية والجديدة، بناءً على سجل المجموعة الذي يتضمن 8 عقارات جديدة تم افتتاحها أو الالتزام بها في السنوات الأخيرة.

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