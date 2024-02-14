الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صكوك "صح" تغلق جولتها الادخارية الأولى بـ861 مليون ريال

صكوك صح
صكوك صح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أقفل منتج "صح"  جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال، والتي خصصت بالكامل للمدخرين والذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.اضافة اعلان

عائد منتج "صح":


يذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو 5.64%، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان 1445ه، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة، حسب العربية.

يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين المملكة، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار.
إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

أوراق مالية متوافقة مع الشريعة:

وصح (صكوك حكومية) عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

ويستهدف منتج "صح" تعزيز التخطيط المالي للمستقبل، وزيادة معدلات الادخار للأفراد من خلال تحفيزهم لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية.

اقرأ أيضا

الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضاً قرابة الـ 28 مليار ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 14 فبراير.. اليورو يسجل 4.02 ريال

تراجع أسعار النفط بفعل ضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية

قبل شراء منزل عن طريق التمويل العقاري.. هل سمعت عن قاعدة 40/30/20/10؟

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 12404 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للإحصاء -- الاحصاء - التعداد 6:42 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري

صكوك صح1 11:36 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

اليوم.. إعلان نتيجة الاشتراك والتخصيص في صكوك"صح"

النفط السعودي 5:59 م الأحد، 04 فبراير 2024

نجاح الخطة.. "جلوبال فاينانس": 5% انخفاض الاعتماد السعودي على عائدات النفط

البنك المركزي السعودي 2 8:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

الرياض في المقدمة.. الأحذية والملابس تتصدر عمليات الشراء.. و12.34 مليار ريال حصيلة أسبوع