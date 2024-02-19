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صرف 57 مليون ريال من صندوق النفقة لـ19 ألف مستفيد

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وزارة العدل
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كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 57 مليون ريال نفقات لأكثر من 19 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال العام 2023م.اضافة اعلان

57 مليون ريال من صندوق النفقة  لـ19 ألف مستفيد


 وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها
 وبينت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة
تقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة
المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
 وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونيًا.

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