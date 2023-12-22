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شروط ترخيص ممارسة خدمة التحليلات العقارية للأفراد والمنشآت

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن شروط الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية للأفراد والمنشآت.
وأكدت الهيئة على ضرورة الحصول على شهادة جامعية ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وفقا لـ"عكاظ".اضافة اعلان

لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية

وكانت الهيئة العامة للعقار قد طرحت مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة «استطلاع» قبل إقرارها في سبتمبر الماضي، وتأتي اللائحة امتدادًا للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية.

شروط الاستشارات والتحليل

وتشترط للائحة الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية للأفراد والممارسين التابعين للمنشآت، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
ويحق للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن، وفي ما يخص «خدمة التحليلات العقارية» فيجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

المحظورات على المرخص له ممارسة  الاستشارات العقارية

يُحظر على المرخص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقارية.
إضافة إلى ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة.

نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

وتحرص هيئة العقار على أن تكون هذه اللائحة بتفاصيلها نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام، وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية على وجه الخصوص.

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