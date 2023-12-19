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شركات التقسيط تشترط رسوم خدمات بدلًا من غرامة التأخير

الدفع الآجل
شركات التقسيط
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أجبر نظام المعاملات المدنية، عددًا من الشركات التي تقدم حلول التسوق والدفع، بما في ذلك الدفع بالتقسيط، إلى إلغاء غرامة التأخير من على العملاء لقاء تأخرهم عن السداد.اضافة اعلان
وقام عدد من هذه الشركات بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "رسوم خدمة" كإجراء بديل عن غرامة التأخير.

تبرير الإلغاء المفاجئ لغرامة رسوم التأخير

ولجأ العديد من الشركات في أعقاب سريان النظام حيز التطبيق، إلى توظيف حيل البلاغة ومصطلحات التسويق في تبريرها للإلغاء المفاجئ لشرط دفع رسوم التأخير.
وعللت سبب الإلغاء بأنها تسعى إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، غير أن قانونيين ومراقبين يرون أن استمرار بعض الشركات في هذا النهج "غرامة التأخير"، سيدخلهم في حرج قانوني.

يقع باطلًا كل شرط عن العقد أو عند تأجيل الوفاء

وقالوا إنهم سيصطدمون بمقتضى المادة 385 من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص على أنه "يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض".
وتخلت بعض الشركات عن شرط (غرامة التأخير) بقوة النظام، ولجأت إلى حيلة أخرى وهي (رسوم الخدمة)، لتخلق بذلك حالة من الجدل، كون ذلك يعد حيلة على الإقراض بفائدة وفق آراء شرعية.

تعزيز استقرار رفع التعاملات وتقليل إبطال العقود

يذكر أن نظام المعاملات المدنية، الذي بات واجب النفاذ، يهدف في غاياته تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية.
كون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، فيما يرتب النظام، علاقات الأفراد في التعاملات المالية والعقود المدنية.

رجوع جميع الأنظمة إلى نظام المعاملات المدنية

إضافة إلى الضرر والتعويض والأوصاف العارضة على الالتزام وانتقال الالتزام وانقضاء الالتزام والحقوق العينية.
ويكتسب "نظام المعاملات المدنية" أهمية بين كل الأنظمة، حتى بات يطلق عليه في الحقل القانوني (أبو القوانين)، لرجوع جميع الأنظمة إليه عند الاقتضاء.

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