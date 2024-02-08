الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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شاهد.. طائرة "هوك تي 165" التي صنعت بالكامل بالمملكة

الطائرة النفاثة من طراز هوك تي 165
الطائرة النفاثة هوك تي 165
أ أ
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عرضت فضائية "الإخبارية"، مشاهد من طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيدٍ سعودية بشكل كامل.اضافة اعلان
والطائرة "هوك تي 165" شاركت فيها 25 شركة سعودية صنَّعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.


مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي، الذي تم إطلاقه في 2017 بهدف نقل وتوطين التقنية العسكرية في المملكة، بالتعاون مع شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية.
ويعد هذا البرنامج النواة الأولى لتطوير صناعة الدفاع السعودية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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