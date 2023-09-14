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"سيتي سكيب" يُغلق أبوابه على استثمارات بـ 110 مليارات ريال

سيتي سكيب
"سيتي سكيب" يغلق أبوابه على إستثمارات بأكثر من 110 مليار يال
أ أ
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حقق معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي أقيم في الرياض، وأنهى أعماله مساء أمس، استثمارات بأكثر من 110 مليارات ريال، من خلال مشاركة 350 جهة عارضة و10 آلاف مستثمر دولي.اضافة اعلان
وقد اختتم معرض "سيتي سكيب" أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف "تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".


حجز 3800 وحدة سكنية بـ 3.8 مليار ريال

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة "تحالف"، فيصل الخميسي، إن التأثير المباشر للمعرض تمثل في حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليار ريال.
وأضاف: فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94.5 مليون ريال.


طلبات التسجيل للعام القادم

مبيناً أن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي، وفقًا لما جاء في موقع "العربية".
وأكد أن شركة تحالف مستمرة في جذب أحداث عالمية مثل (سيتي سكيب، وبلاك هات)، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل (ليب) وخمس فعاليات أخرى خلال العامين القادمين، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
يُذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.

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