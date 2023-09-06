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سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

العمال
بيئة آمنة للعمالة الأجنبية
أ أ
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أكد عضو المجلس التنفيذي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، يزيد العيدان، أن وزارة الموارد البشرية أحدثت نقلة نوعية في تنظيمات سوق العمل، مما يعكس التاريخ المشرف للمملكة في التعامل مع العامل الأجنبي.
ويبرز الدور الرئيس لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي تقوم على رأس المال البشري ويقع على عاتقنا تلبية تلك المتطلبات لتحقيق تطلعات سوق العمل.


دعم النهضة التنموية

وأوضح عضو المجلس التنفيذي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، أن المملكة استقبلت أعدادًا كبيرة من العمالة لدعم النهضة التنموية.
مبينًا أن السوق السعودي أسهم في خلق بيئة آمنة لتلك العمالة ودعم عوائلهم، في حين أن العمالة الأجنبية وجدت فرصة في المملكة لتحسين مستواها المعيشي.
وقال إن لدى المملكة سوق عمل واعد يستوعب مختلف التخصصات، وهناك طلب على التخصصات الفنية بحكم التحول التقني الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية.


تغيب العاملات المنزلية

من جهته أبان المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، أن من الأسباب التي أدت إلى تغيب العاملات المنزلية عن العمل، أن أشخاصًا يقومون بتحريضهن برواتب أعلى.

مما أدى إلى تغيبهن من الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة.
وأشار المجلس إلى أن المواطن يساعد بنفسه -بعلم أو بدون علم - على تمكينهن من العمل في بيته، ومساعدتهن في العمل بصورة غير مشروعة.

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