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سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة

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أسعار الأسهم اليوم الثلاثاء
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 266 نقطة عند مستوى 11985 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال.اضافة اعلان

انخفاض أسهم 222 شركة وارتفاع 15

وسجلت أسهم 15 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 222 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وباعظم، والمنجم، والأصيل، وجرير الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضًا في التعاملات

وجاءت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والحفر العربية، وأديس، وأنابيب، وأنابيب السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.72% و10.00%.

أمريكانا والباحة وشمس.. الأكثر نشاطًا بالكمية

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، ومجموعة إم بي سي، المنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 89.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 24776.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

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