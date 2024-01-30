سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 266 نقطة عند مستوى 11985 نقطة وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال. اضافة اعلان





انخفاض أسهم 222 شركة وارتفاع 15



الشركات الأكثر انخفاضًا في التعاملات



أمريكانا والباحة وشمس.. الأكثر نشاطًا بالكمية



ارتفاع مؤشر السوق الموازية



وسجلت أسهم 15 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 222 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وباعظم، والمنجم، والأصيل، وجرير الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والحفر العربية، وأديس، وأنابيب، وأنابيب السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.72% و10.00%.وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، ومجموعة إم بي سي، المنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 89.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 24776.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.