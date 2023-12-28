سوق الأسهم في أعلى مستوى بـ 2023 ويغلق عند 11.932 نقطة

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، مرتفعا بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11931 نقطة. اضافة اعلان





ارتفاع قياسي لسوق الأسهم السعودية





ارتفاع أسهم 123 شركة وانخفاض 91



مؤشر السوق الموازية يرتفع 0.9%



ارتفاع أسعار 37 شركة وانخفاض 21



بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 244.135 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.257 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 123 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض،والمعذر ريت، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 24223 نقطة، وبتداولات بلغت 29.701 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم 47.653 مليار ريال.وارتفعت أسهم 37 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 21، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.