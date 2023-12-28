الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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سوق الأسهم في أعلى مستوى بـ 2023 ويغلق عند 11.932 نقطة

سوق الاسهم
أسعار سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، مرتفعا بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11931 نقطة.اضافة اعلان

ارتفاع قياسي لسوق الأسهم السعودية

بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 244.135 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.257 تريليون ريال.


ارتفاع أسهم 123 شركة وانخفاض 91

ارتفعت أسهم 123 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض،والمعذر ريت، الأكثر انخفاضا.

مؤشر السوق الموازية يرتفع 0.9%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 24223 نقطة، وبتداولات بلغت 29.701 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم 47.653 مليار ريال.

ارتفاع أسعار 37 شركة وانخفاض 21

وارتفعت أسهم 37 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 21، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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