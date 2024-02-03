سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت

أ أ



ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم السبت 3 فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”. اضافة اعلان



تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت 3 فبراير 2024، في البنك المركزي، حيث استقر سعر الريال مقابل الدولار، وفي المقابل تباينت أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى مقابل الريال.





سعر الدولار مقابل الريال اليوم



سعر اليورو مقابل الريال اليوم



أسعار العملات الأجنبية



سعر الريال مقابل الروبية



سعر الليرة التركية مقابل الريال



وجاء سعر الدولار مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم السبت، كالآتي:سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم السبت ، 3.75 ريال.سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال، اليوم السبت ، 4.7563 ريال.سعر الفرنك السويسري مقابل الريال، اليوم السبت ، 4.3526 ريال.وسجل سعر اليورو مقابل الريال اليوم والعملات الأجنبية أمام الريال، اليوم السبت، في البنك المركزي كالآتي:سعر اليورو مقابل الريال اليوم السبت ، 4.0609 ريال.سعر الريال مقابل الين الياباني، اليوم السبت ، 0.0256 ريال.سعر الريال مقابل الريال البرازيلي، اليوم السبت ، 0.7626 ريال.سعر الريال مقابل الدولار الكندي، اليوم السبت ، 2.7957 ريال.سعر الريال مقابل اليوان الصيني، اليوم السبت ، 0.5220 ريال.سعر الريال مقابل الجنيه القبرصي، اليوم السبت ، 6.9387 ريال.سعر الريال مقابل الكرون الدنماركي، اليوم السبت ، 0.5448 ريال.سعر الريال مقابل البيزو الأرجنتيني، اليوم السبت، 0.0045 ريال.سعر الريال مقابل الدولار الأسترالي، اليوم السبت ، 2.4548 ريال.سعر الريال مقابل الروبية الهندية، اليوم السبت ، 0.0452 ريال.سعر الريال مقابل الروبية السريلانكية، اليوم السبت ، 0.012 ريال.سعر الريال مقابل الروبية الإندونيسية، اليوم السبت ، 0.0002 ريال.سعر الريال مقابل الروبية الباكستانية، اليوم السبت ، 0.0133 ريال.سعر الريال مقابل الدولار النيوزيلندي، اليوم السبت ، 2.2948 ريال.سعر الريال مقابل الروبل الروسي، اليوم السبت ، 0.0415 ريال.سعر الريال مقابل الليرة التركية، اليوم السبت ، 0.1236 ريال.